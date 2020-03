Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Il sindaco di Monza, Dario Allevi (Foto by Fabrizio Radaelli)

Coronavirus: a Monza i positivi sono 12, ecco i servizi chiusi da lunedì 9 marzo Il sindaco di Monza ha confermato 12 casi positivi al coronavirus a Monza e chiede ai cittadini di seguire le regole indicate: «Solo gli spostamenti indispensabili». L’elenco dei servizi chiusi da lunedì 9.

Il sindaco di Monza, Dario Allevi, ha confermato in una nota 12 casi di positività al coronavirus in città, ribadendo che si tratta ancora di un numero basso rispetto ad altre zone. «Ma dobbiamo cambiare i nostri stili di vita». L’invito del primo cittadino è di seguire attentamente le richieste arrivate dal governo attraverso il Dcpm, norme ribadite dalla Regione Lombardia.

«Adesso, però, non è il tempo delle polemiche. È il tempo delle azioni e della responsabilità. Di tutti» ha detto Allevi: «Voglio allargare il messaggio a tutta la popolazione: limitate gli spostamenti a quelli indispensabili e muovetevi il meno possibile sul territorio. Aiutiamoci l’un l’altro seguendo alla lettera quello che ci viene chiesto di fare».

Tre i numeri di emergenza dedicati agli anziani per ottenere ogni informazione utile, ricorda il Comune: 334/6311270 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17), numero verde AUSER (per chiamate da telefono fisso): 800 995 988 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18), numero AUSER Brianza (per chiamate da cellulare): 039/2454544 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18).

L’invito è anche a non intasare il 112 con richieste relative al covid 19: i numeri da fare per chi vuole risposte sul virus sono il 1500 e il numero verde attivato da Regione Lombardia 800 89 45 45.

«Chiediamo ai cittadini uno sforzo notevole, un altro mese di enormi sacrifici. Sono, però, restrizioni necessarie perché in questa fase la nostra massima priorità deve essere il contenimento di questo maledetto virus. Dobbiamo bloccare la sua crescita esponenziale per evitare il collasso del nostro sistema sanitario. I piccoli comportamenti quotidiani di tutti noi sono determinanti. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Solo così ne usciremo più forti di prima».

A partire da lunedì 9 marzo resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado fino al 3 aprile. Il Comune ha, quindi, stabilito di chiudere i Centri Anziani, i Centri di Animazione Socio-Educativa (centri di aggregazione giovanile), i Centri Diurni Disabili, i Centri Socio-Educativi, i Servizi di Formazione all’Autonomia, il Centro Diurno Ergoterapico, i Servizi di Inserimento Lavorativo, i Centri Diurni Integrati, i Servizi di Semiresidenzialità Minori, il Servizio di Volontaria Giurisdizione e il Centro Antiviolenza. Gli uffici pubblici comunali resteranno regolarmente aperti, pur con le necessarie precauzioni, mentre si conferma la chiusura di alcune attività di front-office.

Accesso all’Ufficio Anagrafe e Punto Comune. L’Ufficio Anagrafe e gli sportelli del Punto Comune (Anagrafe, Stato Civile, Ufficio Funerario, Ufficio Elettorale e Ufficio Informa stranieri/badanti) con ingresso in piazza Carducci resteranno aperti al pubblico con ingressi solo su appuntamento per il rilascio di alcuni documenti: l’elenco completo è consultabile online su www.comune.monza.it.

Alcuni servizi vengono erogati online su www.servizionline.comune.monza.it e comunque informazioni e segnalazioni possono essere in ogni momento effettuate via email o telefonicamente.

