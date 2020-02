Coronavirus, a Cesano Maderno la conferenza con l’esperto in diretta streaming LEGGI Aggiornamenti - Se l’ordinanza regionale vieta le manifestazioni pubbliche per sicurezza, il Comune di Cesano Maderno organizza una conferenza sul Coronavirus in diretta streaming. L’appuntamento col professor Francesco Scaglione è per lunedì 24 febbraio alle 21 sul sito istituzionale.

Domande e risposte sul Coronavirus in diretta streaming sul sito del Comune di Cesano Maderno. Se l’ordinanza regionale sospende le manifestazioni pubbliche, la tecnologia viene in aiuto per fare informazione in un momento particolarmente complesso. A questo ha pensato l’amministrazione cesanese chiamando il professore Francesco Scaglione, che vive a Cesano Maderno ed è professore Ordinario di Farmacologia presso il Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia Medica dell’Università degli Studi di Milano.

L’appuntamento è per lunedì 24 febbraio alle 21 sul sito del Comune (clicca QUI)

Il professore terrà una conferenza per la cittadinanza sul tema Covid-19 con la possibilità di rispondere in tempo reale alle domande poste attraverso la pagina facebook del Comune. Insieme a lui in diretta anche il sindaco Maurilio Longhin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA