Coronavirus: +3 casi a Monza e Brianza (5.831 positivi), i morti lombardi sono ormai 16.778 Continua a scendere la curva del contagio Covid a Monza e Brianza, ma prosegue: i positivi sono ora 5.831, aumentati di 3 in un giorno. Tutti i dati lombardi di venerdì 17 luglio.

Sono 55 i nuovi casi positivi al nuovo coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, quasi un quarto del totale in Italia (233) nella giornata di venerdì 17 luglio. A Monza e Brianza 3 nuovi casi portano il totale a 5.831. Lo dicono i risultati di 9.911 tamponi effettuati in Regione: nella stessa giornata i guariti e i dimessi sono aumentati di 140, arrivando così a un totale di 71.172 dall’inizio dell’epidemia. Ora in Lombardia restano 22 persone in terapia intensiva (-1), mentre gli altri ricoverati sono 159 (-5). Con altri 3 decessi, il totale delle vittime lombarde del Covid arriva a 16.778.

I nuovi casi per provincia:

Milano 8 di cui 3 a Milano città

Bergamo 15

Brescia 11

Como 1

Cremona 4

Lecco 2

Lodi 4

Mantova 1

Monza e Brianza 3

Pavia 2

Sondrio 0

Varese 4

