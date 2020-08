Coronavirus, i dati di lunedì 31 agosto: + 13 casi a Monza e Brianza, altri due morti in Lombardia Continuano a essere alti i dati del contagio a Monza e Brianza: +13 casi di coronavirus in 24 ore lunedì 31 agosto. In Lombardia registrati altri due morti per Covid.

Continuano a essere alti rispetto alle altre province lombardi i dati dell’epidemia Covid di Monza e Brianza: dopo i 27 nuovi positivi di sabato 29 agosto e i 22 di domenica 30, lunedì 31 settembre sono stati registrati altri 13 casi di contagio. La Regione Lombardia segnala comunque l’aumento di guariti e dimessi e mette a registro un totale di 135 nuovi casi su 9.866 tamponi effettuati, pari all’1,36% delle verifiche.

“Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale” scrive la Regione.

I tamponi realizzati dall’inizio dell’epidemia sono ormai 1.596.833, mente il totale di guariti e dimessi (+10 in un giorno) è arrivato a 76.258. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva e non: + 2 nel primo caso (22 totali) e +1 (195 totali). I decessi in 24 ore sono stati 2, il totale riconosciuto è ora di 16.865.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 54, di cui 30 a Milano città

Bergamo: 19

Brescia: 7

Como: 8

Cremona: 3

Lecco: 11

Lodi: 1

Mantova: 0

Monza e Brianza: 13

Pavia: 1

Sondrio: 1

Varese: 7

