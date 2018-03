Corona posta sui social network e rischia l’affidamento alla comunità di Limbiate: «Diffidato» Fabrizio Corona è avvisato: non può usare i social network. Nei giorni scorsi l’ex fotografo dei vip ha rischiato di vedersi revocato l’affidamento terapeutico che gli ha permesso di lasciare il carcere di San Vittore per una comunità a Limbiate.

Fabrizio Corona è avvisato: non può usare i social network. Nei giorni scorsi l’ex fotografo dei vip ha rischiato di vedersi revocato l’affidamento terapeutico che gli ha permesso di lasciare il carcere di San Vittore per una comunità a Limbiate: la Procura generale di Milano ne aveva chiesto il ritorno in carcere perché, subito dopo essere uscito dal carcere, aveva violato le prescrizioni postando foto e video sia sul suo profilo Facebook che su quello Instagram.

LEGGI Fabrizio Corona affidato a una comunità di Limbiate

Il giudice della Sorveglianza di Milano Simone Luerti ha però respinto la richiesta di revoca e l’ha formalmente “diffidato” a non ripetersi. Secondo fonti di agenzia, Corona, difeso dal legale Ivano Chiesa, deve attenersi alla prescrizione “numero 10”: non diffondere sue immagini sui social e non dare mandato ad altri di divulgare foto e video in qualsiasi modo. Nel divieto, tuttavia, viene chiarito che non possono essere diffuse immagini “relative” alla misura alternativa alla detenzione ed è proprio su questo punto che potrebbero essere necessari chiarimenti: Corona infatti spesso usa i social per pubblicizzare suoi prodotti e quindi “non tutte le sue immagini necessariamente si riferiscono ’a priori’ all’ affidamento terapeutico”.

Fabrizio Corona aveva lasciato il carcere il 21 febbraio: stava scontando una pena a seguito del ritrovamento di 2,7 milioni di euro a casa di una sua collaboratrice e nella cassetta di sicurezza di una banca di Innsbruck. È stato affidato a una comunità terapeutica di Limbiate, con la possibilità di dormire nella sua abitazione di Milano. Ma senza poter avere contatti con l’esterno né telefonici né con i social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA