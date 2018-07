Cornate: uomo senza vita ritrovato lungo la riva dell’Adda Il corpo senza vita di un uomo di 70 anni è stato trovato da un passante lungo la riva dell’Adda, in via XXV Aprile, a Cornate. Indagini in corso, le forze dell’ordine avrebbero accertato l’identità.

È stato trovato da un passante lungo la riva dell’Adda, in via XXV Aprile, a Cornate, attorno alle 8 di mercoledì 25 luglio, il corpo senza vita di un uomo di 70 anni. Stando ai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri, l’uomo sarebbe già stato identificato dai parenti, che ne hanno confermato la scomparsa da casa. Le verifiche sulla dinamica dell’accaduto sono ancora in corso e non è ancora stata disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA