Cornate, “Non sei sola!”: il video contro la violenza sulle donne del comandante della polizia locale - VIDEO Marinella Terzoli, si rivolge a tutte le donne vittime di violenza invitando a riferirsi alle forze dell’ordine. Il video verrà caricato sui diversi canali di informazione online il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale.

“Non sei sola!”. Questo è il titolo del video e promosso dall’assessorato Cultura e Pari Opportunità in collaborazione con il Comando della Polizia Locale di Cornate in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne promosso.

Nel video, realizzato da Beppe Vertemati, il comandante Marinella Terzoli, si rivolge a tutte le donne vittime di violenza invitando a riferirsi alle forze dell’ordine: «Vorrei che a Cornate non ci fosse questo problema ma l’esperienza mi ha insegnato che pensare a questa cosa è utopia - le sue parole -. Questi reati succedono in quei luoghi in cui nessuno, nemmeno noi forze dell’ordine possiamo vederle, almeno che qualcuno non ce lo venga a raccontare. E chi ce lo può raccontare se non te che stai soffrendo?».

Cornate d'Adda contro la violenza sulle donne

«Abbiamo voluto rivolgerci direttamente alle nostre concittadine - spiega l’assessore a Cultura e Pari Opportunità Annamaria Arlati - il messaggio diretto da parte della comandante Terzoli è frutto purtroppo di tristi realtà anche nel nostro territorio. Questo bieco fenomeno si combatte soprattutto parlandone, le istituzioni e le forze dell’ordine sono a fianco delle donne sempre e non solo il 25 novembre. La violenza verso le donne in tutte forme, non è forza, è vigliaccheria!».

Il video verrà caricato sui diversi canali di informazione online il 25 novembre.

