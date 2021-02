Cornate: incontri in diretta su YouTube per scoprire la poetica di Dante Nel settecentesimo anniversario della morte iniziativa del Centro culturale Benedetto XVI di Cornate e Verderio. Il ciclo, dal titolo “Perchè dovremmo leggere ancora oggi la Commedia?” è suddiviso in tre incontri

Tre incontri per scoprire o riscoprire la poetica dantesca. Sono quelli organizzati dal Centro culturale Benedetto XVI di Cornate e Verderio in occasione del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri.

Gli appuntamenti saranno tenuti dall’esperto Giovanni Fighera. insegnante, giornalista, scrittore che collabora con il dipartimento di Filologia moderna dell’Università degli studi di Milano.

Il ciclo, dal titolo “Perchè dovremmo leggere ancora oggi la Commedia?” è suddiviso in tre incontri, divisi per le tre cantiche - Inferno, Purgatorio e Paradiso - che si terranno per tre mercoledì consecutivi dal 24 febbraio al 10 marzo dalle ore 21. Gli incontri verranno trasmessi in diretta sul canale YouTube del professor Giovanni Fighera.

