Cornate: in cammino sull’Adda con Plastic Free a raccogliere rifiuti Appuntamento domenica 6 giugno con la staffetta patrocinata dal Parco Adda Nord sul territorio di sei comuni che fanno parte del polmone verde. Appuntamento alle 9 in piazza don Ambrosiani, l’iscrizione è obbligatoria.

Una staffetta lungo l’Adda per rendere più pulito il territorio. È quella organizzata dall’associazione Plastic Free con il patrocinio del Parco Adda Nord per domenica 6 giugno.

L’iniziativa prevede una camminata ecologica sul territorio di sei comuni che fanno parte del parco in cui i partecipanti si occuperanno della raccolta dei rifiuti abbandonati lungo il percorso. Tra i comuni che ospiteranno la staffetta c’è anche Cornate.

Questa è la prima iniziativa organizzata dopo la firma del protocollo d’intesa, avvenuta giovedì 27 maggio, tra Parco Adda Nord e Plastic Free per promuovere e supportare le attività dell’associazione sul territorio, in particolare le operazioni di raccolta della plastica abbandonata e le passeggiate ecologiche e, in generale, a contribuire a creare una maggiore consapevolezza nella cittadinanza sull’importanza di preservare l’ambiente dalla plastica.

A Cornate l’appuntamento è fissato alle 9 in piazza don Ambrosiani. Da qui ci si sposterà verso le sponde dell’Adda. Per iscriversi alla manifestazione sul territorio di Cornate è obbligatorio compilare il modulo al seguente link: www.plasticfreeonlus.it/eventi/6-giu-cornate-dadda/

