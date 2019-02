Cornate d’Adda: ragazzo ferito nell’esplosione di un petardo trovato per strada Grave incidente a Cornate d’Adda: un ragazzo di diciassette anni è rimasto ferito nell’esplosione di un petardo trovato per strada. Era inesploso e avrebbe provato ad accenderlo.

Grave incidente a Cornate d’Adda: un ragazzo di diciassette anni ha raccolto un petardo trovato vicino a casa e nel tentativo di accenderlo è rimasto ferito a una mano e ha riportato ferite alla mano e al volto. È successo martedì 12 febbraio, intorno alle 12 in via Madonna nella frazione di Colnago.

Il ragazzo, uno studente, è stato soccorso in codice rosso: trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, è stato operato alla mano destra. È ricoverato in chirurgia plastica: fonti ospedaliere confermano che ha perso la prima falange dell’indice della mano destra e ha riportato diverse fratture alla mano e lesioni alla cute. Piccole lesioni da scoppio anche al viso. Potrebbe essere presto dimesso.

(* notizia aggiornata)

