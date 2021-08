Cornate d’Adda, i burattini di legno sul palco di Villa Sandroni Si terranno l’8 agosto per la rassegna “Estate in città”. Ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria ed esibizione del Green Pass

Si terranno domenica 8 agosto i due spettacoli di burattini previsti per la rassegna “Estate in città”. Protagonista dell’iniziativa sarà Ivano Rota che porterà per ben due volte sul palco in Villa Sandroni i suoi burattini di legno (scolpiti e dipinti da lui stesso, di grandi dimensioni secondo la tradizione bergamasca): una alle 17.30 e l’altra alle 20.30.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria al link: https://cornatecultura.prenotime.it/ Accesso consentito ai possessori di green pass ,​ nel rispetto del Dl n.105 del 23/07/2021.

