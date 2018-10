Cornate d'Adda morte ex sindaco Mario Angelo Parma (Foto by Marco Testa)

Cornate d’Adda ha detto addio all’ex sindaco Mario Parma Giornata di lutto cittadino, martedì, a Cornate d’Adda per salutare l’ex sindaco Mario Angelo Parma, morto domenica a 79 anni. Presente l’attuale amministrazione, associazioni e autorità locali.

Cornate d’Adda in lutto per la scomparsa dell’ex sindaco. Si è spento domenica sera, all’età di 79 anni, Mario Angelo Parma, primo cittadino dal 1995 e il 2004 . I funerali si sono svolti martedì 2 ottobre, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire.

La cittadinanza si è raccolta in massa per dare l’ultimo saluto all’ex sindaco. Tra i presenti anche il sindaco attuale Fabio Quadri e altri membri dell’amministrazione, le autorità locali e i rappresentanti delle associazioni cittadine. Per l’occasione è stata proclamata la giornata il lutto cittadino.

