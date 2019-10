Cornate d’Adda: assalto con la ruspa al benzinaio self service

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Gianni Radaelli)

Auto Carabinieri (Foto by Gianni Radaelli)

Dal benzinaio con la ruspa. È successo all’alba di lunedì a Cornate d’Adda: una banda di almeno 4 persone ha usato il mezzo da lavoro per abbattere le colonnine del pagamento self service e appropriarsi dei dispositivi per i contanti. I ladri, a quanto si è appreso, sono poi scappati su un furgone rubato poco prima. Indagano i carabinieri.

