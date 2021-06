Cornate: con la Proloco in visita alla centrale idroelettrica Bertini L’associazione ha organizzato per domenica 27 giugno una gita sulle rive dell’Adda con visita alla centrale. Nel corso dell’iniziativa, dal titolo “Dalla diga alle turbine” verrà spiegato l’intero impianto idroelettrico a partire dalla diga.

Una domenica alla scoperta di come la potenza dell fiume si trasforma in energia in compagnia della Proloco Cornate. L’associazione organizza infatti per domenica 27 giugno una gita sulle rive dell’Adda con visita alla centrale idroelettrica Bertini.

Nel corso dell’iniziativa, dal titolo “Dalla diga alle turbine” verrà spiegato l’intero impianto idroelettrico a partire dalla diga, seguendo il canale di adduzione e arrivando infine alla sala macchine.

Il ritrovo è fissato alle ore 8:30 in piazza Colnaghi e Paderno d’Adda. La visita durerà 3 ore e 30 minuti circa. L’evento è prenotabile online al seguente link: https://prolococornatedadda.prenotime.it/

Costo 5 euro, ridotto a 3 per i soci Pro loco

