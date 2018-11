Controllo in un altro negozio etnico di Monza: sanzioni per seimila euro

Un altro controllo della polizia locale di Monza, dopo quello dei giorni scorsi, a un esercizio etnico, questa volta in via tiepolo 10. Al titolare sono state comminate sanzioni per oltre seimila euro. Gli agenti gli hanno infatti contestato tre verbali, uno dei quali per l’esposizione di prodotti alimentari scaduti.