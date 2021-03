Controlli sul rispetto delle misure anti Covid a Roncello: «Volontari della protezione civile presi di mira da alcuni cittadini» Il sindaco Cristian Pulici esprime il proprio disappunto dopo che volontari impegnati in turni di monitoraggio del territorio: «sono stati presi di mira da alcuni cittadini con parole e commenti irrispettosi che non meritano, ricordiamoci cosa hanno fatto per tutti noi».

Volontari della Protezione civile di Roncello presi di mira durante i turni di monitoraggio sul territorio. Il sindaco Cristian Pulici tuona: «Ricordiamoci cosa hanno fatto per tutti noi!». Sì è tenuto nella serata di lunedì 8 marzo l’incontro tra amministrazione comunale di Roncello e il Gruppo di Protezione civile. Sul piatto il confronto e la pianificazione degli interventi e dei monitoraggi in vista di questa fase molto dedicata della pandemia.

Alcuni eventi che hanno coinvolto i volontari non sono però stati digeriti dal primo cittadino Cristian Pulici che ha espresso il proprio disappunto attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’amministrazione: «Durante il monitoraggio del territorio i volontari della Protezione civile sono stati presi di mira da alcuni cittadini con parole e commenti irrispettosi che non meritano - si legge -. vorrei ricordare a tutti che sono volontari e stanno facendo il loro dovere, al servizio della nostra comunità. Non dimentichiamoci di quel che hanno fatto quest’anno di pandemia per tutti noi».

Il sindaco ha anche invitato la cittadinanza a: «collaborare e seguire le norme anti-covid, obbligo di mascherine e distanziamento, si sono verificati ancora troppi assembramenti».

