Controlli senza sosta della Polstrada: auto sequestrate, patenti ritirate per un anno, 80 punti tagliati Fine settimana pieno di impegni per gli uomini della Polstrada di Monza e Brianza: oltre a macchine sequestrate e patenti ritirate, sono stati circa 80 i punti della patente decurtati agli automobilisti indisciplinati.

Continua senza sosta l’attività della Polstrada monzese sulle strade della Brianza. Nel corso del fine settimana sono stati rilevati due incidenti stradali che hanno causato complessivamente il ferimento di tre persone. Entrambi si sono verificati in ambito autostradale. Gli agenti hanno proceduto a denunciare in stato di libertà per la guida in stato d’ebbrezza, una conducente che avendo causato incidente stradale, era stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza per le ferite riportate. Come di consueto è stato chiesto di effettuare il prelievo ematico finalizzato all’accertamento di eventuale assunzione di alcol e/o stupefacenti; il risultato ottenuto è stato un valore di alcol, all’incirca 4 volte il limite consentito dalla legge. La patente di guida della conducente subirà un periodo di sospensione fino a un anno. Analoga sospensione verrà applicata anche a un altro conducente che a seguito di incidente stradale è risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti. Anch’esso è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente.

Sulla Tangenziale Nord, nella nottata di venerdì 11 marzo, è stato denunciato un altro conducente che si è rifiutato di sottoporsi al controllo con etilometro da parte degli operatori della Polstrada. Anche per esso si è provveduto al ritiro immediato della patente di guida che sarà poi sospesa. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro.

Nel corso delle attività di controllo, inoltre, sono state denunciati due cittadini extracomunitari in quanto non in regola con le disposizioni sulla disciplina dell’immigrazione.​ Nell’ambito dell’attività di controllo, sono stati decurtati complessivamente circa 80 punti dalle patenti dei conducenti controllati e verbalizzati.

