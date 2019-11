Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Controlli dei carabinieri nelle zone calde di Monza: più di 200 persone identificate Più di duecento persone identificate negli ultimi due mesi da un centinaio di carabinieri impegnati nel controllo della zona della stazione di Monza, di largo Mazzini e dei giardini Artigianelli.

Carabinieri Monza largo Mazzini

Si tratta di servizi straordinari condivisi in sede di comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica e coordinati dal Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza per prevenzione e contrasto dei principali fenomeni criminosi, con particolare riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati predatori e ai furti.

I controlli i controlli si sono conclusi senza provvedimenti.



La Compagnia Carabinieri di Monza è supportata da alcune unità di rinforzo della Squadre di Intervento Operativo del 3° Reggimento Lombardia dell’Arma dei Carabinieri.

