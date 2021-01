Controlli dei carabinieri nei negozi di Bovisio, Varedo e Lissone, due multe per irregolarità

I carabinieri di Desio al lavoro nei giorni a cavallo di Capodanno per i controlli anticovid e non solo nei negozi, soprattutto tra Bovisio, Varedo e Lissone: due attività multate per irregolarità strutturali e lavorative.