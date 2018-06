Controlli dei carabinieri nei bar di Limbiate e Muggiò Un sabato di controlli serrati dei carabinieri di Desio in diversi esercizi pubblici di Limbiate e Muggiò. tre bar nel mirino e nel caso di uno è al vaglio la posizione dei titolari. C’è stato anche un arresto.

A Limbiate i militari sono entrati in azione dopo alcune segnalazioni dei residenti nel quartiere San Giorgio e nel centro storico. All’interno degli esercizi controllati una decina di clienti, risultati sia assuntori di droghe sia avventori con precedenti di polizia.

All’esterno è stato arrestato, in flagranza di reato, un 36enne trovato è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina e di 170 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

A Muggiò i carabinieri sono invece intervenuti in borghese, mescolandosi ai clienti. Una volta terminato il sopralluogo, alle 2.30 del 16 giugno, sono tornati in divisa e col supporto di unità cinofile. I cani antidroga hanno trovato grammi di hashish e marijuana in un cestino, in una intercapedine, in una fioriera. Altra marijuana (2 grammi) nell’auto di un cliente parcheggiata fuori dal locale. Al vaglio degli inquirenti la posizione dei titolari.

