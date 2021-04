Controlli antidroga della polizia locale a Monza: arrestato uno spacciatore Agenti, anche in borghese, hanno effettuato identificazioni anche in zone limitrofe agli istituti scolastici. L’arresto, di un 29enne, è avvenuto ai Boschetti reali dopo aver assistito alla cessione di una dose a un 53nne.

Due studenti minorenni e un maggiorenne sono stati sorpresi dalla polizia locale a fumare droga prima di andare a lezione: si tratta dei 3 delle 41 persone (tra le quali 21 minori) identificate venerdì mattina a Monza nell’ambito del progetto “scuole sicure”, finalizzato al contrasto all’uso delle sostanze stupefacenti da parte degli studenti monzesi. Il servizio è stato svolto anche con personale in borghese nelle zone adiacenti agli istituti scolastici e nelle vie limitrofe.

L’attività antidroga è proseguita anche ai Boschetti reali dove il personale in borghese ha assistito allo spaccio tra due soggetti ed è stato tratto in arresto un cittadino marocchino di 29 anni privo di documenti e di permesso di soggiorno, già noto alle forze dell’ordine. L’acquirente, un italiano di 53 anni verrà segnalato alla prefettura. L’arrestato è stato trattenuto al Comando in attesa della giudizio per direttissima.

