Controlli anti velocità a Renate: vigili con il telelaser

Telelaser su via Concordia, a Renate. Nel primo giorno di servizio già cinque multati. Lo scorso venerdì gli agenti della polizia locale hanno iniziato a utilizzare il nuovo macchinario che permette di rilevare in tempo reale la velocità dei veicoli in transito e il numero di targa. L’apparecchio è stato piazzato sulla strada provinciale e in pochi ore ha stanato cinque trasgressori che viaggiavano oltre il limite consentito.

«Succede da sempre di avere problemi di velocità elevata in via Concordia e le segnalazioni dei residenti sono continue – aveva dichiarato il primo cittadino di Renate Matteo Rigamonti all’indomani dell’arrivo in paese del telelaser – Il sindaco Gerosa era già intervenuto efficacemente con l’attraversamento pedonale regolato da semaforo e la carreggiata è stata ridotta con il marciapiede. Questo è l’ultimo passo perché l’installazione dei dossi non è permessa sulle strade provinciali; è una scelta mirata a migliorare l’educazione degli automobilisti, non certo a fare cassetto». Nei prossimi giorni il dispositivo sarà utilizzato anche su altre vie del comune.

