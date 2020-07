Controlli anti movida a Monza, il “The flat” è estraneo al blitz dei vigili In relazione all’articolo “Controlli a Monza: violazioni nella vendita di alcol (anche a minori) e orari della movida”, apparso su questo sito nella giornata dello scorso lunedì 6 luglio, si precisa che il locale “The Flat” non è stato interessato dai controlli da parte della Polizia locale di Monza.

