Contro la violenza sulle donne: le celebrazioni a Briosco Ecco come Briosco celebrerà la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Briosco rende omaggio alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Giovedì 25 novembre alle 17.30 in biblioteca la presentazione della raccolta di poesie “Catarsi, sostantivo femminile” firmate da Cinzia Milite (ingresso su prenotazione [email protected]). Sabato 27 novembre in via XI Febbraio a Fornaci (all’altezza di via Daneda) sarà inaugurata alle 10 una nuova panchina rossa (la prima si trova a Briosco capoluogo presso l’area mercato). Partecipa il Corpo Musicale San Luigi. Contemporaneamente le vetrine delle attività commerciali esporranno gli elaborati artistici realizzati sul tema dagli studenti della scuola media “Benedetto da Briosco”.

