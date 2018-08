Contributi dalla Regione Lombardia: a Monza e Brianza 1 milione e 100mila euro La giunta regionale, su proposta dal presidente Attilio Fontana e di concerto con l’assessore agli Enti Locali Massimo Sertori e al Bilancio Davide Caparini, ha assegnato alle amministrazioni provinciali e alla Città metropolitana di Milano il contributo regionale per l’esercizio delle funzioni delegate alle Province relative all’anno 2018.

La giunta regionale, su proposta dal presidente Attilio Fontana e di concerto con l’assessore agli Enti Locali Massimo Sertori e al Bilancio Davide Caparini, ha assegnato alle amministrazioni provinciali e alla Città metropolitana di Milano il contributo regionale per l’esercizio delle funzioni delegate alle Province relative all’anno 2018. Le risorse messe a disposizione sono destinate in particolare all’esercizio delle funzioni in materia di protezione civile, turismo, cultura, servizi sociali e vigilanza ittico venatoria.

«Con l’assegnazione di 17 milioni e 820mila euro alle Province e alla Città metropolitana, la Regione ancora una volta conferma la volontà di essere dalla parte del territorio lombardo e di dare risposte concrete alle esigenze locali - dichiara Sertori -. Grazie al confronto positivo di questi mesi con questo provvedimento integriamo sensibilmente il contributo annuale attribuito, introducendo la novità della messa a disposizione di fondi regionali in conto capitale per un milione di euro. La Regione, a seguito della legge Delrio che aveva avviato un processo di ridimensionamento del ruolo, delle competenze e delle risorse delle Province, conferma l’importanza istituzionale di questi enti, dimostrando di essere al loro fianco con un sostegno economico concreto necessario allo svolgimento di funzioni e servizi provinciali». In accordo con l’Unione delle province lombarde (Upl) e le amministrazioni interessate, la Regione ha destinato 1 milione e 800mila euro a Bergamo, 2 milioni e 600mila a Brescia, 1 milione 320mila a Como, 1 milione e 100mila a Cremona, Mantova e Monza Brianza, 900mila a Lecco, 700mila a Lodi, 1 milione 400mila a Pavia, 1 milione 400mila a Sondrio, 1 milione 600mila a Varese e, infine, 2 milioni 800mila alla Città metropolitana di Milano. La novità è che all’interno dei 17 milioni e 820mila di contributo, 1 milione è in conto capitale, destinato a interventi strutturali e di manutenzione quanto mai necessari.

