Continua la maratona in Consiglio comunale a Concorezzo per varare il nuovo Pgt A Concorezzo sta andando in scena una vera e propria maratona in Consiglio comunale per licenziare il prima possibile il nuovo Piano di governo del territorio.

A Concorezzo ormai da diverse sere sta andando in scena una vera e propria maratona per approvare definitivamente il Pgt, il Piano di governo del territorio. Le riunioni del Consiglio comunale sono iniziate ufficialmente martedì 2 febbraio e proseguiranno per tutto il weekend e probabilmente per buona parte anche della prossima settimana. Venerdì 5 febbraio mattina, verso le 3 e dopo otto ore di assise il presidente del consiglio comunale Riccardo Borgonovo ha aggiornato la seduta per la sera del giorno stesso, alle 19.30, con l’aggiunta di possibili riconvocazioni sabato 6 e domenica 7 febbraio sempre alla medesima ora. Basterà il fine settimana per licenziare lo strumento urbanistico? Probabilmente no perché secondo quanto riferito in aula dal sindaco Mauro Capitanio «serviranno almeno sei o sette Consigli per discutere tutte le osservazioni al Piano» del terriotrio. Queste parole dette all’alba di venerdì mattina lasciano presagire che buona parte della settimana prossima sarà impegnata per tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza. Attualmente sono stati sviscerate e controdedotte quindici osservazioni sulle 46 presentate, però va sottolineato che ogni osservazione contiene almeno tre o quattro punti da discutere.

