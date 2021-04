Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Gianni Radaelli)

La Posta Centrale di Lissone (Foto by Gianni Radaelli)

Contenimento della pandemia, a Lissone chiude l’ufficio postale centrale di piazza De Gasperi (e non si sa quando riaprirà) La chiusura è stata stabilita dal 22 aprile: «A sicurezza della clientela e dei lavoratori, in ragione delle misure precauzionali per il contenimento pandemico» dicono le Poste. Aperti gli uffici di Santa Margherita e Bareggia.

«Poste Italiane informa che l’ufficio postale di piazza Alcide De Gasperi risulterà chiuso al pubblico a sicurezza della clientela e dei lavoratori, in ragione delle misure precauzionali per il contenimento pandemico». Con questa comunicazione ufficiale Poste Italiane avvisa l’utenza della chiusura dell’ufficio postale di Lissone, «dal 22 aprile e fino a prossima comunicazione» senza dunque precisare il termine della chiusura.

Causa Covid-19, dunque, la sede centrale di Lissone non è operativa, ma restano aperti l’ufficio postale di via San Domenico Savio nella frazione Santa Margherita e quello di via Leopardi a Bareggia.

