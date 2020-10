Contagi in risalita, Cesano Maderno annulla il Mercato Europeo A Cesano Maderno, dati dei contagi da coronavirus alla mano, l’amministrazione comunale ha deciso di annullare il tradizionale Mercato Europeo in programma dal 16 al 18 ottobre.

“Una scelta, quella di annullare l’evento, comunicata e condivisa con l’organizzazione”, fa sapere il Comune.

L’evento sempre molto atteso in città era stato confermato nel mese di giugno, dopo la fine del lockdown.

“Si cercava di dare continuità ad un’iniziativa storica e apprezzata nel nostro territorio. Si è lavorato in questi mesi con l’organizzazione per adottare ogni genere di precauzione, prevedendo di attuare le norme più severe in materia di prevenzione del rischio di contagi. Nonostante l’impegno organizzativo messo in campo sul fronte della prevenzione e dei controlli, alla luce della crescita dei casi di Covid-19, l’amministrazione ha però ritenuto necessario annullare la manifestazione facendo prevalere la prudenza”, continua la nota.

