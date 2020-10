Contagi in risalita, Brugherio annulla la festa patronale Dopo la lettura degli ultimi dati dei contagi da coronavirus Brugherio ha deciso per l’annullamento della festa patronale in programma nel fine settimana. Il sindaco: «Non basta da sola la garanzia del presidio e dell’utilizzo delle mascherine. Serve tanta prudenza e responsabilità».

Brugherio ha deciso per un passo indietro: annullata la festa patronale 2020. Lo ha annunciato nella mattina di martedì 6 ottobre il sindaco Marco Troiano dopo la lettura degli ultimi dati dei contagi da coronavirus.

«Nei giorni scorsi avevo dichiarato ai giornali che, seppure in edizione ridotta, non avremmo voluto perderci l’occasione di poter stare insieme per la Festa Patronale - ha detto - Avevamo quindi lavorato ad un programma che non prevedeva le giostre e i fuochi d’artificio, ma comprendeva comunque un po’ di animazione e di musica per sabato e domenica in piazza Roma ed in Villa Fiorita e poi le bancarelle, con anche la presenza delle associazioni, per domenica nelle vie del centro. Quanto sta avvenendo in questi giorni nelle nostre scuole e i dati in grande crescita in tutta la Provincia (ieri siamo stati la Provincia con il maggior incremento di casi in tutta la Lombardia) ci ha portato a riflettere, insieme agli organizzatori, su cosa fare. Siamo stati tutti d’accordo: non possiamo permetterci di rischiare un ulteriore incremento di casi, spesso con persone asintomatiche, come stiamo vedendo in queste ultime settimane. E non basta da sola la garanzia del presidio (che ovviamente ci sarebbe stato) e dell’utilizzo delle mascherine, che pure sarebbero state obbligatorie. Serve tanta prudenza e responsabilità, e quindi abbiamo deciso di annullare tutti gli eventi della festa patronale di quest’anno. Torneremo a stare insieme e a fare festa, ne siamo sicuri. Ma adesso è il tempo della responsabilità».

