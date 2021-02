Contagi Covid triplicati a Bernareggio, preoccupazione del sindaco: «Rispettare le regole» Il primo cittadino Andrea Esposito: «Seppure i numeri assoluti si mantengono relativamente bassi. Ad oggi i cittadini che risultano positivi sono 40. Un aumento significativo»

E’ triplicato in una settimana il numero di positivi a Bernareggio. A darne annuncio il primo cittadino Andrea Esposito durante il consueto video di aggiornamento pubblicato sulla pagina Facebook del comune nella giornata di venerdì 26 febbraio: «Questa settimana purtroppo le notizie non sono così positive come nelle scorse - le sue parole -. Seppure i numeri assoluti si mantengono relativamente bassi. Ad oggi i cittadini che risultano positivi sono 40. Un aumento significativo rispetto alla scorsa settimana. Sintomo che la diffusione del contagio si sta sviluppando in maniera consistente».

Esposito ha poi anche parlato dell’ingresso della Lombardia in “zona arancione” previsto per lunedì 1 marzo: «E’ sempre importante e fondamentale la responsabilità del rispetto delle regole - ha proseguito -. Sicuramente non è facile e può risultare estenuante passare da una settimana all’altra da un colore all’altro. E lo è per tutti i cittadini e per quelle già colpite dalla crisi. Il problema è che finché non ci sarà una diffusione della vaccinazione la situazione, con questi aumenti di contagio che stiamo toccando ancora in queste ore, quasi fossimo tornati a marzo scorso o a ottobre, è veramente preoccupante».

