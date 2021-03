Contagi Covid tra cancellieri e fonici del Tribunale di Monza: udienze rinviate e tamponi per tutti Da Palazzo è stato comunicato che lunedì 22 e martedì 23 marzo non si terranno udienze né con giudice monocratico, né in collegio e neppure di Corte d’Assise. «I rinvii verranno notificati d’ufficio» si precisa, invitando a non presentarsi in Tribunale.

Il Covid entra in tribunale, a Monza, nella sezione dibattimento e saltano le udienze. A causa di contagi tra cancellieri e fonici, da Palazzo è stato comunicato che lunedì 22 e martedì 23 marzo non si terranno udienze né con giudice monocratico, né in collegio e neppure di Corte d’Assise. «I rinvii verranno notificati d’ufficio» si precisa, invitando a non presentarsi in Tribunale. Lunedì 22 marzo tutta la sezione sarà sottoposta a tampone. La sezione delle indagini premilinari ha messo a disposizione un cancelliere per le udienze direttissime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA