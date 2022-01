Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Contagi Covid, Sovico in controtendenza: «Positivi in aumento» L’ha detto il sindaco Barbara Magni aggiornando i cittadini: al 27 gennaio 238 positivi. I decessi, dal 23 febbraio 2020, sono stati complessivamente 23.

In controtendenza rispetto alle percentuali rilevate a fine gennaio in diversi comuni della Brianza, aumentano i contagi da Covid-19 a Sovico. Lo segnala il sindaco Barbara Magni aggiornando, al 27 gennaio, i numeri relativi alla situazione epidemiologica sul territorio, con l’indicazione dei dati rilevati dal portale Ats.

A Sovico risultano 238 positivi. I decessi, dal 23 febbraio 2020, sono stati complessivamente 23. Mentre, dall’inizio dell’emergenza (sempre a far data dal 23 febbraio 2020), i sovicesi che hanno contratto il Covid-19 sono stati 1.454.

«Il numero delle persone risultate positive al virus è attualmente in aumento» informa i sindaco che raccomanda ai suoi concittadini: «la massima attenzione e il rispetto di tutte le disposizioni in tema di prevenzione, in particolare il distanziamento sociale e il corretto uso delle mascherine».

