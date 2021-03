Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Il sindaco di Agrate Brianza, Simone Sironi (Foto by Michele Boni)

Contagi Covid in salita ad Agrate Brianza, il sindaco: «La situazione è ancora molto seria» I positivi sono 193 con 17 ricoverati. «Il tasso di incidenza è ben superiore ai 250 positivi ogni 100.000 abitanti» ha commentato il primo cittadino Simone Sironi. Numero inferiori a Concorezzo e Villasanta: 101 e 102 casi.

Salgono ancora i contagi Covid ad Agrate Brianza, passati da 187 a 193 nel giro di pochi giorni. «La situazione ad Agrate è ancora molto seria: ad oggi abbiamo 193 persone positive, di cui 17 ricoverate. Il tasso di incidenza è ben superiore ai 250 positivi ogni 100.000 abitanti. – ha commentato il sindaco Simone Sironi -. Bisogna ricordarsi che le varianti del virus attualmente in circolazione sono molto infettive. Servono rispetto e responsabilità, anche più di prima. Le persone continuano ad ammalarsi e a stare male per colpa di questo virus. Per favore, cerchiamo tutti di collaborare».

Numeri inferiori a Concorezzo, con 101 positivi, e a Villasanta, 102 dove i sindaci Mauro Capitanio e Luca Ornago invitano comunque a rispettare le regole per limitare al massimo la diffusione del virus.

