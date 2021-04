Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Villasanta, l’area giochi del parco di via Segantini (Foto by Michele Boni)

Contagi Covid in calo e zona arancione: Villasanta e Concorezzo riaprono le aree gioco per bambini nel verde A Villasanta da mercoledì 14 aprile è stato aperto al pubblico anche il parco Giuseppe Sala di via Segantini. Altri scivoli e altalene presenti nei giardini Camperio e nell’Area Feste sono tornati fruibili per i più piccoli.

Il passaggio della Lombardia in zona arancione, rende nuovamente accessibili alla cittadinanza le aree verdi attrezzate e le aree gioco pubbliche. Mercoledì 14 aprile è stato aperto al pubblico anche il parco Giuseppe Sala di via Segantini. Altri scivoli e altalene presenti nei giardini Camperio e nell’Area Feste sono tornati fruibili per i più piccoli che vogliono trascorrere qualche momento all’aria aperta.

Tra l’altro, da più di una settimana, i contagi da Covid sono sotto quota 100 dopo la forte impennata dello scorso mese di marzo nel pieno della terza ondata pandemica. La decisione di riaprire le aree gioco è stata presa anche dall’amministrazione di Concorezzo per le proprie aree verdi.

