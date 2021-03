Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Contagi Covid, a Lissone 361 casi (+20%): i più colpiti tra i 18 e i 45 anni, positivi anche 11 bambini I dati diramati dal sindaco: «Una situazione che conferma le forti preoccupazioni espresse la scorsa settimana». In meno di un mese il numero dei positivi è triplicato, invito alla massima responsabilità dei cittadini.

I positivi al Covid sono 361. In una settimana l’incremento è stato superiore al 20%. Il Comune di Lissone ha reso noto martedì 16 marzo l’andamento dell’epidemia sul territorio comunale. I contagiati sono passati in 7 giorni da 290 a 361, con un incremento di oltre il 20%. Dal 19 febbraio (quando i positivi erano 123) al 15 marzo, ovvero in poco meno di un mese, il dato è pressoché triplicato.

«Una situazione che conferma le forti preoccupazioni espresse la scorsa settimana» sottolinea il sindaco Concettina Monguzzi nel rinnovare alla cittadinanza il suo appello alla prudenza e alla responsabilità. Gli ultimi dati evidenziati dal Cruscotto regionale hanno aggiornato anche il numero di vittime della Fase-2, salite a 62. Dall’analisi dei dati relativi ai cittadini attualmente positivi, emerge un quadro che conferma come l’età degli infettati si sia drasticamente spostata verso fasce di popolazione più giovani.

Dei 361 positivi, 22 hanno un’età superiore agli 80 anni, 37 hanno età compresa fra i 65 e gli 80 anni, 51 fra i 55 e i 65 anni. Stupisce, tuttavia, che 213 cittadini abbiano un’età compresa fra i 18 e i 55 anni: nel dettaglio, 74 infettati hanno un’età fra i 18 e i 35 anni, 63 fra i 35 e i 45, 76 fra i 45 e i 55 anni. Complessivamente, gli infettati che hanno meno di 18 anni sono 38, di cui 11 hanno un’età inferiore ai 10 anni.

In percentuale, gli over 65 attualmente positivi sono circa il 16%, i 45-65enni rappresentano il 35,5%, i 18-45enni il 38% e gli under 18 il 10,5%.

