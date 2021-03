In primo piano Guglielmo Pernice, il nuovo consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Vimercate (Foto by Michele Boni)

Consiglio comunale di Vimercate, Pernice al posto di Amatetti nei 5 Stelle Il secondo dei non eletti ha preso il posto del dimissionario Carlo Amatetti. Ha accettato l’incarico dopo il rifiuto di Francesco Terziani (primo dei non eletti): immediato “battesimo di fuoco” in aula per una seduta durata oltre 5 ore.

Cambio tra le file del Movimento Cinque Stelle in consiglio comunale a Vimercate. Lunedì 22 marzo, al posto del dimissionario Carlo Amatetti, è subentrato nel parlamentino locale Guglielmo Pernice, secondo tra i non eletti grillini in aula, che ha accettato l’incarico dopo il rifiuto di Francesco Terziani (primo dei non eletti nella lista dei Cinque Stelle).

Per Pernice è stato un battesimo di fuoco considerando che all’ordine del giorno si è discusso, tra i diversi argomenti, del bilancio previsionale 2021, dell’atto integrativo dell’ex ospedale di Vimercate e della riqualificazione di via Rota. Temi che hanno generato molte polemiche facendo durare la seduta oltre 5 ore. In molti hanno fatto gli auguri di buon lavoro al nuovo consigliere che rimarrà in Consiglio fino a fine mandato dell’attuale amministrazione, ovvero ad ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA