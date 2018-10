Consigli utili contro le truffe: i carabinieri per due sabati al Gigante di Villasanta Due sabati al Gigante di Villasanta con i carabinieri contro le truffe: il 27 ottobre e il 10 novembre i militari della Compagnia carabinieri di Monza incontreranno la cittadinanza al centro commerciale sullo snodo tra la SP45 e la SP58 in via Tiziano Vecellio 1 per dare consigli utili a fronteggiare le truffe che vedono spesso gli anziani e le fasce deboli della popolazione le vittime prescelte.

Si tratta di una iniziativa che vede l’Arma tradizionalmente protagonista con incontri frequenti in centri anziani e luoghi aggregativi proprio per fornire alla popolazione informazioni per affrontare i truffatori, inserite anche in un vademecum. In particolare, per le proposte porta a porta, i militari suggeriscono sempre di chiamare il Comune o i carabinieri per verificare se le persone che si presentano siano inserite in un elenco dei soggetti abilitati ad effettuare questo tipo di lavoro sul territorio.

