Consegnate le civiche benemerenze 2021 a Carate Brianza

Martedì sera, al cineteatro “Agorà” di Carate si è tenuta la cerimonia per la consegna delle civiche benemerenze 2021. Prima del tradizionale concerto natalizio del Corpo musicale Santi Ambrogio e Simpliciano, il sindaco Luca Veggian ha consegnato quattro riconoscimenti: una grande medaglia d’oro alla memoria, due attestati di benemerenza civica e una medaglia d’oro alla memoria.

La prima, il riconoscimento più prestigioso tra quelli conferiti da regolamento dall’amministrazione comunale, è stata assegnata a don Costante Mattavelli, fondatore della cooperativa di consumo, del corpo musicale SS. Ambrogio e Simpliciano e della Banca di Credito Cooperativo di Carate. La medaglia d’oro alla memoria è invece stata assegnata al professor Carlo Vergani, docente universitario di Geriatria, scienziato e medico, deceduto con coronavirus nell’aprile 2020, per i meriti che ha acquisito nel sviluppare la sua storia chirurgica in collaborazione con diverse fondazioni. I due attestati di benemerenza civica sono infine stati assegnati all’istituto superiore “Leonardo Da Vinci”, e al monsignor Roberto Busti, per la sua azione propulsiva delle attività legate all’oratorio. A questi premi si aggiunge la medaglia d’oro consegnata sabato pomeriggio in occasione di “Carate per lo sport 2021” , al campione olimpico caratese Filippo Tortu .

