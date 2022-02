Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il vaccino Navavax in consegna a Vimercate

Consegnate 10.900 dosi di vaccino Novavax all’ospedale di Vimercate: lunedì 28 le prime somministrazioni Poste Italiane, attraverso il corriere espresso Sda, ha consegnato nella mattinata di domenica 27 febbraio all’ospedale di Vimercate, le prime 10.900 dosi del nuovo vaccino Novavax.

Sono arrivati a destinazione domenica 27 febbraio i furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, Sda, per la prima fornitura nella provincia di Monza e Brianza del nuovo vaccino anti covid-19, Novavax.Le dosi consegnate al l’ospedale di Vimercate sono state 10.900. «Poste Italiane prosegue le attività di supporto logistico alla campagna vaccinale attraverso il corriere espresso Sda, che grazie ai 36 mezzi speciali messi a disposizione consegna, domenica, in tredici strutture ospedaliere lombarde 174mila dosi di vaccini Novavax - spiegano dalla società -. La fornitura si somma alle 940 mila dosi di vaccini Moderna consegnate dall’inizio del 2022 fino ad ora nella regione e alle quasi 5,5 milioni dosi consegnate in Italia».

Il totale delle dosi consegnate dall’inizio del 2022 nella provincia di Monza e Brianza, compresa l’attuale consegna è di 88mila. Coinvolte nella fornitura anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Trentino, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto, per un totale di oltre 1 milione di dosi.

«Ci sono state consegnate 174mila dosi - afferma il vicepresidente della Regione e assessore al Welfare, Letizia Moratti -. La metà di questo approvvigionamento sarà tenuta di scorta per la seconda somministrazione che andrà effettuata entro tre settimane dalla prima. Da domani inizierà pertanto la somministrazione nei centri dedicati».

