Connessione super veloce per le scuole di Concorezzo Connessione internet nelle scuole super veloce grazie al bando che porta nei plessi la banda ultralarga. «È fondamentale permettere agli istituti scolastici di avere un collegamento adeguato alle esigenze attuali», dice il sindaco Capitanio.

Concorezzo è risultata tra gli aggiudicatari per la Lombardia del Bando Scuole indetto da Infratel Italia e la connessione internet nelle scuole è super veloce. Il Bando prevede la fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso le sedi scolastiche. Le attività dovranno cominciare il più speditamente possibile. Gli istituti scolastici saranno collegati con connessioni in fibra ottica 1 GBPS (1000 Mega bit per secondo) e nulla sarà dovuto da parte della scuola e dal Comune compreso il canone standard che sarà gratis per i primi 5 anni.

«In questo periodo di forte criticità dovuta alla pandemia da Covid 19 è fondamentale permettere agli istituti scolastici di avere un collegamento adeguato alle esigenze attuali – ha commentato il sindaco Mauro Capitanio - So che è un periodo complesso per la scuola, gli alunni, i docenti e le famiglie: godiamoci almeno qualche raggio di sole in attesa della riapertura».

