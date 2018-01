Condannati due scippatori che per due anni sono stati l’incubo delle donne

Sono stati condannati due ecuadoregni, residenti da tempo in Brianza, che per un paio d’anni sono stati il terrore di casalinghe e pensionate in uscita dai supermercati di Carate Brianza e di Meda o a passeggio nei parchi pubblici. Identificati dai carabinieri di Seregno.