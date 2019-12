Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza i cinque vincitori del concorso Villa reale e parco: da sinistra Nicola Nasini, Luca Bettinetti, Maria Luisa Biffis, Enrico Fantoni e Giancarlo Pace (Foto by Fabrizio Radaelli)

Concorso per immaginare il futuro della Reggia di Monza: i risultati del sondaggio online del CittadinoMB I risultati del sondaggio online promosso dal CittadinoMB per votare tra i cinque progetti ideali selezionati da Camera di Commercio e Triennale di Milano per immaginare un futuro per la Reggia di Monza.

Un testa a testa. E alla fine l’ha spuntata il progetto che nel futuro di Parco e Villa reale di Monza vede un “Polo scientifico del verde”. È il risultato del sondaggio online promosso dal CittadinoMB tra i cinque progetti ideali selezionati da Camera di Commercio e Triennale di Milano per immaginare un futuro per la Reggia di Monza, ovvero il parco e la Villa reale. I progetti sono stati protagonisti della conferenza organizzata per la mattina di martedì 19 novembre con istituzioni e stake holders.

LEGGI La presentazione di tutti i progetti (CLICCA QUI)

Il “Polo scientifico del verde” di Maria Luisa Biffis l’ha spuntata col 40% delle preferenze (pari a 210 voti alla mattina di martedì 10 dicembre dopo venti giorni di votazioni) sul “Sistema Ville” di Nicola Nasini che propone una “Rete di Ville e palazzi lombardi con Monza al centro”, che ha ottenuto il 39% e 204 voti.

A seguire “Realdream, +Reale” per una Reggia digitale con app e realtà aumentata di Giancarlo Pace (12%), la “Rinascita della Villa reale: sport, cultura, eventi” di Luca Bettinetti (5%) e “Un vivaio per le idee: con le orecchie aperte per ascoltare un elenco aperto di ipotesi d’uso” di Enrico Fantoni (2%).

I cinque progetti erano stati selezionati tra una ventina di partecipanti al concorso di idee.

