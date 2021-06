Concorso fotografico a Renate dedicato all’ambiente Il comune di Renate ha organizzato un concorso fotografico dedicato all’ambiente.

Un concorso fotografico dedicato all’ambiente. Lo organizza il Comune di Renate per i mesi estivi. La partecipazione, gratuita, è aperta a tutti anche ai fotografi amatoriali residenti fuori paese. Gli scatti dovranno essere inviati in municipio a partire dal mese di luglio e non oltre il 15 settembre. Ogni partecipante può gareggiare con un massimo di tre fotografie. I primi tre scatti classificati nelle quattro categorie in gara (Da paesaggio rurale a una Renate sostenibile, Sfumature di verde, Specchi e riflessi, Luce e ombra) entreranno a far parte del calendario comunale 2020.

