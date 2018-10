Concorezzo: una nuova vasca volano contro gli allagamenti a Rancate Il sindaco di Concorezzo Riccardo Borgonovo ha annunciato la realizzazione di una vasca volano a carico di Brianzacque: scongiurerà il pericolo di allagamenti a Rancate.

Basta allagamenti a Rancate. Nell’ultimo consiglio comunale di Concorezzo il sindaco Riccardo Borgonovo ha annunciato la realizzazione di una vasca volano a carico di Brianzacque. L’argomento è scaturito durante l’approvazione da parte del parlamentino del bilancio consolidato 2017.«Notiamo che Brianzacque ha un utile di 7 milioni di euro vorremmo capire quali sono i fattori e la destinazioni di questi ricavi?» ha domandato Paolo Gaviraghi capogruppo di Vivi Concorezzo.

«Gli utili di Brianzacque non vengono distribuiti tra i soci, ma reinvestiti sul territorio – ha risposto il primo cittadino - In questo periodo stiamo lavorando per realizzare una vasca volano all’inizio della frazione Rancate in fondo a via La Pira. D’altronde quando piove tanto sia le ditte che le case di quella zona finiscono sott’acqua e questo intervento dovrebbe alleviare il problema. La società investirà ben 2,7 milioni di euro per questo serbatoio. Inoltre Brianzacque sta lavorando per la costruzione di altre due vasche a Macherio e Seveso. Nel prossimo triennio l’impresa investirà su tutta Monza e Brianza ben 120 milioni di euro».

