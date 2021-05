Concorezzo termo scanner scuola materna via 25 Aprile (Foto by Michele Boni)

Concorezzo: termoscanner per bambini e adulti alla scuola dell’infanzia Installati nella scuola dell’infanzia comunale di via XXV aprile due termo scanner. Uno è dedicato ai bambini e uno per gli adulti è dotato anche di dispenser gel per la sanificazione delle mani.

Non servono più i termometri all’asilo di Concorezzo. Sono stati infatti installati nella scuola dell’infanzia comunale di via XXV aprile due termo scanner. Uno è dedicato ai bambini e uno per gli adulti è dotato anche di dispenser gel per la sanificazione delle mani. I nuovi strumenti sono stati posizionati i giorni scorsi all’ingresso dell’istituto così da poter essere utilizzati da genitori e bambini oltre che dal personale scolastico.

«I nuovi termo scanner andranno a semplificare le operazioni di autocertificazione e di verifica degli ingressi a scuola- ha precisato l’assessore all’Istruzione Gabriele Borgonovo-. La nostra scuola dell’infanzia comunale fin dall’inizio dell’estate scorsa è stata in prima linea nella gestione delle procedure di sanificazione e controllo all’interno dell’edificio e del giardino. Proprio alla scuola di via XXV Aprile aveva preso il via il centro estivo, tra i primi organizzati a livello regionale dopo la prima ondata di contagi. L’attenzione rimane costantemente alta nella gestione delle procedure di sanificazione e di controllo e l’acquisto di questi termo scanner ne è la riprova. Inoltre continua il lavoro dei volontari, che ringrazio, che aiutano il personale scolastico nella sanificazione dei giochi e degli spazi per rendere la scuola un ambiente sempre sicuro».

