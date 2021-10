Concorezzo: taglio del nastro della pista di atletica completamente rinnovata I lavori in via Pio X sono durati circa sei mesi e hanno comportato un investimento complessivo di circa 415 mila euro sostenuto grazie ai fondi regionali. Ripristinato un manto di erba sintetica nel campo da calcio al centro della pista.

È stata inaugurata nel weekend la pista di atletica completamente rinnovata di Concorezzo. «Con grande orgoglio riconsegniamo ufficialmente la pista alla società Atletica Concorezzo proprio nell’anno del cinquantesimo anniversario - ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Si è trattato di un lavoro importante che si colloca in un più ampio programma di sistemazione degli impianti sportivi concorezzesi che ha già portato alla riqualificazione della pista di pattinaggio e del centro tennis».

Concorezzo inaugurazione nuova pista atletica

I lavori in via Pio X sono durati circa sei mesi e hanno comportato un investimento complessivo di circa 415 mila euro sostenuto grazie ai fondi regionali. La superficie sportiva dell’anello a 6 corsie è stata rimossa e sostituita con un nuovo manto di colore rosso e sono stati rifatti anche i canali di scolo delle acque meteoriche. Oltre ai lavori strutturali sono stati sostituiti gli ostacoli e le attrezzature ed è stato ripristinato un manto di erba sintetica nel campo da calcio al centro della pista. «La riqualificazione degli impianti sportivi della nostra città rimane uno degli obiettivi più importanti del nostro mandato - ha sottolineato il vicesindaco e assessore alle opere pubbliche Micaela Zaninelli - Concorezzo vanta società sportive di altissimo livello e come amministrazione sentiamo il dovere di sostenere il loro lavoro e l’impegno degli atleti facendo il possibile per garantire strutture sportive adeguate».

