Concorezzo suona rock con i Blood Brothers: la cover band di Springsteen in Villa Zoja Concorezzo d’estate suona rock, molto rock. Venerdì 13 luglio sul palco di Villa Zoja arrivano i Blood Brothers in concerto, la cover band più attiva di Bruce Springsteen.

Concorezzo d’estate suona rock, molto rock. Venerdì 13 luglio sul palco di Villa Zoja arrivano i Blood Brothers in concerto, la cover band più attiva di Bruce Springsteen. L’appuntamento per cantare a squarciagola le canzoni del Boss è alle 21.30 nel parco. Uno show che ripercorre rarità e hits. Non mancheranno i brani che hanno fatto innamorare i fan del Boss senza tralasciare qualche chicca speciale che i seguaci più attenti di Bruce Springsteen non potranno non apprezzare.

I Blood Brothers sono la band più attiva d’Italia e d’Europa in grado di riproporre l’energia del più grande live performer di sempre. Il gruppo nasce da un’idea di Francesco Zerbino (voce e chitarra), che dopo essersi diplomato al conservatorio in Percussioni e aver girato il mondo come batterista, ha deciso di dare inizio a un progetto che va oltre la riproduzione precisa di suoni e movenze tipiche di una tribute band.

L’evento è nel calendario di “Concorezzo d’Estate 2018”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA