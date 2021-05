Concorezzo: rilevatori di anidride carbonica in biblioteca e municipio per prevenire il Covid Una elevata presenza di Co2 indica la necessità di arieggiare i locali per evitare la diffusione del contagio in ambienti chiusi. Il sindaco: «valuteremo l’opportunità di acquistare altri rilevatori da installare negli istituti scolastici». La strumentazione è stata donata dalla Vis-flex.

Misurare la quantità di anidride carbonica negli ambienti per evitare la diffusione del coronavirus. È questo l’obiettivo dell’iniziativa che prenderà il via a Concorezzo nei prossimi giorni. La sperimentazione prevede l’utilizzo di un’apparecchiatura per l’analisi della qualità dell’aria interna agli edifici così da poter attuare operazioni di arieggiamento dell’ambiente in modo tempestivo qualora la Co2 raggiungesse livelli elevati.

Un alto livello di anidride carbonica è sinonimo infatti di scarsa aerazione e, in epoca covid, è stato dimostrato che i locali poco areati sono ad altissimo rischio contagio in quanto il virus si trasmette proprio per via aerea. I rilevatori utilizzati in questa prima fase saranno due e verranno collegati in wi-fi così da garantire il controllo in tempo reale dei dati direttamente con un’app.

Il rilevatore di Co2 della Vis-flex di Concorezzo

Cambieranno inoltre colore, come un semaforo, in base alla presenza di Co2, e daranno di fatto indicazione di quando aprire le finestre per arieggiare la stanza. «In questa fase di sperimentazione installeremo i primi due rilevatori all’interno della Biblioteca e degli uffici comunali- ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. Questi strumenti daranno un aiuto in più nella sensibilizzazione verso l’importanza di arieggiare gli ambienti. Pratica essenziale in questo periodo di riaperture in cui lentamente stiamo tornando in presenza negli uffici e nelle scuole. Dopo questo primo periodo di prova valuteremo l’opportunità di acquistare altri rilevatori da installare negli istituti scolastici». La strumentazione è stata donata dalla Vis-flex di Concorezzo in qualità di distributore dei prodotti Renson sul territorio italiano. Il loro utilizzo in ambito scolastico e negli uffici è ormai molto diffuso nei paesi del nord Europa.

