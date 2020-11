Concorezzo riattiva lo sportello psicologico, l’annuncio del sindaco (in isolamento preventivo) Dall’isolamento preventivo per essere entrato in contatto con una persona positiva, il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio annuncia la ripresa dello sportello telefonico per il sostegno psicologico. Da martedì 3 novembre.

Il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio è in isolamento preventivo.Nell’ultimo di aggiornamento di sabato 31 ottobre sullo stato dei contagi in paese ha spiegato che «sono in quarantena a livello precauzionale perché domenica scorsa (25 ottobre) sono entrato in contatto con una persona positiva al Covid. Per il momento sto bene e continuo a lavorare dalla mia abitazione».

Proprio da casa ha aggiornato i concorezzesi con una diretta Facebook su tutti i servizi attivi a fronte di questa seconda ondata di contagi da Coronavirus.

Da martedì 3 novembre torna il servizio gratuito dello sportello psicologico istituito dal Comune di Concorezzo di sostegno psicologico al telefono rivolto ai cittadini in questo momento di pandemia. Come nella prima fase di emergenza sanitaria, è stato possibile attivare lo sportello telefonico grazie alla collaborazione a titolo volontario di alcuni professionisti psicologi e psicoterapeuti di Concorezzo che hanno dato la loro disponibilità. Lo sportello psicologico è attivo al numero 039 62800111 nei seguenti giorni e orari: martedì dalle 15 alle 17 e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

