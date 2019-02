Concorezzo: ragazzine ubriache ai giardinetti, una è grave Soccorsi e forze dell’ordine sono intervenuti sabato pomeriggio nel giardino di via La Pira a Concorezzo per quattro ragazzine che avevano bevuto troppo. Una soccorsa in codice rosso.

Soccorsi e forze dell’ordine sono intervenuti sabato pomeriggio nel giardino di via La Pira a Concorezzo per quattro ragazzine che avevano bevuto troppo. L’allarme è scattato alle 16.30 per quattro giovani: una quindicenne, una sedicenne e due diciassettenni . Su una panchina del giardinetto della via hanno abusato di alcol fino a stare male. Una è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Vimercate. Sul posto ambulanze, i carabinieri e i genitori.

